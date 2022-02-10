 

Токаев заявил о важной роли российских миротворцев в обеспечении порядка в Казахстане

10.02.2022, 14:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время митингов в Казахстане в январе российские миротворцы сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения террористов, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Токаев заявил, что «миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что будут подписаны важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства с Россией: «Вообще настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии, союзнических взаимоотношениях. Я полагаю, что здесь мы добьемся искомых результатов».

«Казахстан и РФ являются соседями от Бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами (ничего другого) быть не может», – выразил уверенность Токаев, передает ТАСС.

Напомним, начавшиеся в январе Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

Для разрешения ситуации привлекались российские миротворцы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в мире вырос спрос на русских миротворцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В Минкомсвязи предложили компенсировать российским IT-компаниям отмену льгот по НДС

26.03 / Ученые рассказали, что происходит с мозгом во время медитации

30.10 / France 24 – ВОЗ призвала G20 выделить $23,4 млрд для победы над пандемией COVID-19

18.04 / Встреча Байдена и Путина может состояться в Вене – Курц

21.10 / США заявили о готовности РФ заморозить свой ядерный арсенал

26.01 / В Евросоюзе попросили послаблений для банков в рамках мер против России

30.01 / Polityka – российские учения в Белоруссии — повод для опасений также и в Польше

23.08 / Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы

02.03 / Победить пандемию коронавируса до конца 2021-го нереально – ВОЗ

05.09 / Ученые рассказали, чем опасны электронные сигареты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика