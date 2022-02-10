“Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка”, “Вызывайте пожарных!” Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах
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“Сказочные фоточки от сладкой красоточки”, – написала она.
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“Круто! Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка”, – отметила подписчица sveta_777777.
“Вызывайте пожарных! Ну нельзя же быть настолько прекрасной”, – заявила ma.thbest.
Контекст:
По информации инсайдеров, Maruv беременна первенцем.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.
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