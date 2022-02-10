 

“Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка”, “Вызывайте пожарных!” Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах

10.02.2022, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сказочные фоточки от сладкой красоточки”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Круто! Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка”, – отметила подписчица sveta_777777.

“Вызывайте пожарных! Ну нельзя же быть настолько прекрасной”, – заявила ma.thbest.

Контекст:

По информации инсайдеров, Maruv беременна первенцем.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / В Украине за сутки сделали почти 17,6 тыс. прививок от коронавируса

19.11 / Тищенко считает, что “говорить грязь” про Ермака – “уже государственная измена”

12.06 / Экс-директора госпредприятия аппарата Верховной Рады подозревают в растрате 900 тыс. грн

30.11 / Под Бердянском вместо памятника Ленину установили статую Христа

21.09 / Климатическая модель указывает на повышение уровня океана

14.08 / Талибы захватили радиостанцию в афганском Кандагаре. Ее переименовали в “Голос шариата”

02.10 / Ереван опроверг заявление Баку о применении ракетного комплекса «Точка-У»

14.12 / Женщины смогут с 1 января заменить мигрантов на российских стройках

13.07 / Верещук рассказала, при каких условиях Украина готова выполнять Минские соглашения

05.01 / В Голландии откроют завод по производству спутников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика