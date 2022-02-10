“Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка”, “Вызывайте пожарных!” Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах

“Сказочные фоточки от сладкой красоточки”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Круто! Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка”, – отметила подписчица sveta_777777.

“Вызывайте пожарных! Ну нельзя же быть настолько прекрасной”, – заявила ma.thbest.

Контекст:

По информации инсайдеров, Maruv беременна первенцем.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

—