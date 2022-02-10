В Раде собрали подписи для внеочередного заседания, посвященного уголовным производствам с нардепами – СМИ

Один из нардепов рассказал изданию, что сбор подписей идет, несмотря на разные слухи по этому поводу.

“Наоборот, ускорились. И вызванивали тех, кто не болен и кто в Киеве”, – отметил собеседник.

Предполагают, что внеочередное заседание на указанную тему может быть назначено на разные дни, окончательно по этому вопросу еще не определились.

“Понедельник не пленарный, вторник обычно более насыщенный, а среда на час короче – логично бы туда после очередного заседания”, – объяснил один из источников LB.ua.

2 февраля пресс-секретарь парламентской фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук распространила заявление председателя фракции Давида Арахамии, в котором он подчеркнул, что к правоохранительным органам “накопилось много вопросов” по делам таких народных депутатов, как Александр Трухин (фракция “Слуга народа), Сергей Кузьминых (“Слуга народа”), Олег Воронько (внефракционный), Артем Дмитрук (внефракционный), Петр Порошенко (“Европейская солидарность”), Виктор Медведчук (“Оппозиционная платформа – За жизнь”), Александр Юрченко (внефракционный), Ярослав Дубневич (“За майбутнє”).

Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания по этому поводу.

Контекст:

Заявление Арахамии появилось после публикации 1 февраля расследования “Украинской правды”, в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в 2021 году.

На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (на видео не уточняется валюта), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”.

Глава политической партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила 2 февраля, что Трухина исключили из рядов политсилы.

В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным. Подследственность она определила за Национальным антикоррупционным бюро.

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