 

Кива, выступая на российском ТВ, назвал Порошенко “заблудшей овцой”, Зеленского – “временным и бесполезным человеком”

10.02.2022, 11:49, Новости дня
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В ответ на реплику телеведущего о том, что Россия “в гуманитарных целях в случае политических преследований” готова принять Порошенко, Кива похвалил Путина.

“На самом деле шутки давно закончились и началась объективная реальность. И в действительности, как мы видим, президент России проявил, как всегда, христианскую благодетель. Ну вот православный человек спасает заблудшую овцу. В этом же миссия нас, православных людей. Поэтому я в этом точно ничего не увидел плохого или хорошего. Это норма как для меня, точно так же для христианина – помочь человеку в его сложный период”, – сказал он.

Нардеп также прокомментировал фразу Путина “Нравится, не нравится – терпи, моя красавица”, сказанную им на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

“На самом деле было все четко сказано президентом вашей страны по отношению к президенту моей страны. И если вы заметили – Владимир Владимирович за всю пресс-конференцию, за полтора часа так и не называл ни имени, ни фамилии [президента Украины Владимира] Зеленского, тем самым давая понять, что ты – человек временный и точно ни на что не влияешь. Фактически бесполезный”, – сказал Кива.

https://www.facebook.com/kivailya/videos/363248295300825/

Контекст:

Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что преследование Порошенко в Украине “как государственного преступника – чрезмерная заявка”, и выразил готовность предоставить ему убежище в России.

Порошенко в ответ на это предложение посоветовал Путину осознать, что “мы разберемся сами здесь, в Украине”, а президенту Украины Владимиру Зеленскому – “прекратить радовать Путина и заняться защитой страны”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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