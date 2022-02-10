 

Букмекеры назвали вероятного победителя украинского нацотбора на “Евровидение 2022”

10.02.2022, 11:48, Новости дня
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По данным букмекеров на данный момент вероятным победителем нацотбора является певица Алина Паш с композицией “Тіні забутих предків”, второе место занимает певица Roxolana c треком Girlzzzz, а на третьем месте оказались Kalush Orchestra с песней Stefania. 

Последнее, восьмое место, букмекеры предсказывают группе Our Atlantic с песней “Моя любов”.

Скриншот: eurovisionworld.com
Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. 

В финале примут участие пять артистов и три коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantict, Cloudless, Kalush Orchestra. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь. Оценивать выступления финалистов будут участница “Евровидения 2006”, певица Тина Кароль, победительница “Евровидения 2016” Джамала и член правления Общественного Ярослав Лодыгин.

После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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