Советник Гельмута Коля вспомнил, как пригласил Путина на Мюнхенскую конференцию

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как пригласил российского лидера Владимира Путина выступить в Мюнхене в 2007 году.

«Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», – передает РИА «Новости» слова Тельчика.

По его словам, в мюнхенской речи президент Путин «поднял ряд важных вопросов, таких, как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России».

«Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны – США, НАТО и РФ – должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным», – сказал Тельчик.

10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах. Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.

Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые РФ так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.

Напомним, по словам Путина, со временем мировые лидеры согласились с тезисами мюнхенской речи 2007 года, хотя поначалу она вызвала негодование в мире.