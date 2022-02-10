Премьер Словении заразился коронавирусом

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10.02.2022, 4:44, Новости дня
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Глава правительства Словении Янез Янша сообщил, что он и его сыновья заразились коронавирусом.

«Мы в течение двух лет успешно избегали коронавируса. Вчера тесты, которые мы сделали сами, показали, что двое сыновей заболели ковидом», – приводит его слова ТАСС.

При этом тест самого премьера поначалу дал отрицательный результат, но «сегодняшний тест оказался положительным». Он сообщил, что «наблюдаются все классические симптомы», пока «в мягкой форме». Янша надеется, что «так и останется».

Напомним, коронавирусом заболел глава МИД Словакии Иван Корчок. Во вторник вечером он вернулся из поездки на Украину. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины также сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. 

Кроме того, коронавирусом заразилась глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс из-за COVID-19 не смогла посетить Киев и Москву. В конце января на фоне массовых протестов в Канаде премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.



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