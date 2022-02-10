Антонов назвал ложью разговоры о планах нападения РФ на Украину

Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра РФ не нападет на Украину, все разговоры о планах эскалации – инсинуации и лживые новости, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Никто из российских высших представителей никогда не говорил о том, что РФ собирается напасть на какое-то государство. Все это инсинуации, все это лживые новости. Мы говорим об этом постоянно», – цитирует РИА «Новости» Антонова.

«В частности, вчера у меня были встречи. Четко и ясно начинаю разговор с улыбкой о том, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра РФ не нападет на Украину. «Есть еще вопросы ко мне?» – спрашиваю я и смотрю прямо в лицо своим коллегам. А теперь давайте разговаривать о серьезных вещах», – рассказал посол.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.