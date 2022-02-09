Ученые сумели собрать скелет самого крупного динозавра

Испанские и португальские ученые сообщают, что в результате длительных работ сумели составить описание Abditosaurus kuehnei – крупнейшего динозавра, части скелета которого изымали из земли в течение примерно семи десятилетий.

Данное существо жило в Пиренеях более 70 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что вес туши составлял не менее 14 тонн, а длина – 17,5 метра.

Ученые напоминают, что первые части скелета древней рептилии найдены во время раскопок еще в 1954 году. Затем вторая «порция» оказалась в распоряжении представителей науки только через 32 года. И после этого ученые пытались собрать скелет, периодически дополняя свою коллекцию новыми частями останков. Полное описание динозавра появилось только сейчас.