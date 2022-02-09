 

Депутат Рассудов раскритиковал идею Беглова о праздновании Дня работника уголовно-исполнительной системы

09.02.2022, 23:05, Новости дня
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Петербургский ЗакС принял в третьем чтении инициативу губернатора Александра Беглова о новом празднике для силовых структур.

Предложенный градоначальником законопроект предполагает расходование средств из городского бюджета для празднования Дня работника уголовно-исполнительной системы. Многие депутаты возмутились предложением Беглова и не стали голосовать за проект. Они напомнили, что власти Петербурга уже выделили 12 дней, посвященных правоохранителям.

К примеру, депутат Александр Рассудов уточнил, что в сферах науки и культуры выделено всего по одному дню, посвященному профессиональным праздникам.

«И такой перекос мне не очень понятен», — сказал он.

Петербуржцы тоже не обошли вниманием новую инициативу “свадебного генерала”. По их мнению, подобная идея на фоне массы других проблем в городе выглядит кощунственно.

Больницы и поликлиники Северной столицы переполнены больными коронавирусом. Провал мусорной реформы все еще дает о себе знать, не забыты и последствия снегопадов в Петербурге. Горожане не понимают стремление Беглова к праздникам, когда город продолжает страдать от коммунальной и “снежной” катастроф.



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