Запасы льда в Андах оказались на 27% меньшими, чем считали ранее

По словам ученых, последние исследования показали, что запасы воды в ледниках на вершинах гор в Андах оказались меньшими на 27%, чем ранее полагали эксперты.

Таким образом, во всей западной части Южной Америки достигнута точка так называемого пика воды. Это значит, что доступ к пресной и чистой воде на континенте становится проблематичным.

Это не единственный регион, в котором ледники таяли значительно быстрее, чем ожидали представители науки. Ранее ученые опубликовали данные по Гималаям, где толщина ледников «вдруг» снизилась на 37%. Нечто подобное происходит в Альпах. А проблемы Арктики и Антарктики, где во льдах скованно наибольшее количество воды, давно всем известны.