 

Чаус заявил, что от него требовали дать показания против Бурбы

09.02.2022, 22:56, Новости дня
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По словам Чауса, ему дали список с вопросами, где были заранее указаны ответы: значок “плюс” – там, где экс-судья должен сказать “да”, и “минус” – где должно быть нет. Несколько раз Чаус якобы письменно отвечал на вопросы, а потом – письменно, но озвучивая ответы на камеру. 

“Сказали: “Теперь без плюсов, минусов, под видео зачитываешь вопросы, и говоришь “да” – и пишешь. Без этого живым из подвала не выйдешь. “Вопросы касались и украинских политиков и молдавских”, – добавил Чаус. Арьев спросил, требовали ли от экс-судьи, чтобы он говорил пятого президента Петра Порошенко, тот ответил утвердительно. 

“Когда происходили эти разговоры, упоминались ли другие имена? Имя Василия Бурбы упоминалось?” – спросил потом нардеп. 

“Имя Бурбы упоминалось. Говорят: “И на Бурбу нам надо, на Василия Васильевича показания. Говорю, что я с ним лично не знаком. Поэтому о Бурбе я ничего сказать вам не могу”, – ответил Чаус. 

По информации “Украинской правды”, в Офисе президента считают, что Бурба руководил группой, которая вывозила Чауса в Молдову в 2016 году. Вывезли Чауса из Молдовы, чтобы собрать компромат на экс-главу ГУР и Порошенко, говорили собеседники издания.

Чаус говорит, что не помнит, как пересек границу Украины в направлении Молдовы. “Когда мы ехали, человек, который меня вез, угостил жвачкой – и у меня такое сонное было состояние, что… Я как вареный был, не могу это вспомнить”, – сказал Чаус Арьеву и отметил, что так же отвечал на этот вопрос похитителям. 

Бурба в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону на вопрос о причастности к переправке Чауса в Молдову ответил так: “Если брать даты, которые были в интернете, то я тогда был замом [начальника] ГУР – военной разведки. Поэтому ответить я попробую с юмором. Чаус не военный разведчик, поэтому помогать ему… Но он же в Украине. И я уверен, что он допрашивался следователем в СБУ. Я уверен, что он хочет пообщаться с журналистом. И мы тогда узнаем, кто и как его возил”. 

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.

По информации “Украинской правды”, в Офисе президента считают, что во времена предшественников президента Владимира Зеленского в спецслужбе была группа, которая занималась прослушиванием и похищением людей, именно она якобы вывозила Чауса в 2016 году из Украины.

О том, что похитившие в Молдове Чауса люди связаны с украинской разведкой, идет речь в расследовании RISE Moldova и “Слідства.Інфо”, опубликованном 5 мая. Похищение было спланировано за 19 дней, выслеживала судью группа минимум из 10 человек с 15 марта 2021 года.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года, а 12 января – до 3 февраля.

1 февраля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Чаусу с круглосуточного домашнего ареста на залог 717,9 тыс. грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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