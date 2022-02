Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за наращивания военных сил в Беларуси

“Сегодня Литва, Латвия и Эстония активировали механизм снижения риска Венского документа ОБСЕ по отношению к Беларуси из-за наблюдаемого в стране наращивания военных сил”, – написал журналист.

Он добавил, что у Минска есть 48 часов на ответ.

today * activated the OSCE Vienna document risk reduction mechanism vis a vis #Belarus for the military build up seen in the country. Minsk now has 48 hours to respond. #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2022

Начальник Генерального штаба вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл 9 февраля в Беларусь. По данным минобороны РФ, он прилетел в Беларусь “для контроля готовности” соединений и воинских частей ВС России к участию в очередном этапе совместных учений белорусских и российских военных “Союзная решимость – 2022”.

Американская газета The Washington Post отметила, что визит высшего российского военного командования в Беларусь проходит на фоне тревоги Запада о том, что учения могут послужить прикрытием для многостороннего вторжения в Украину.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят ОБСЕ в 2011 году. Государство-участник организации, которое озабочено необычной военной деятельностью, может направить другому государству-участнику запроc о предcтавлении разъяcнения. В нем указываются причины озабоченности. Ответ должен быть передан в течение 48 часов. Запрашивающее гоcударcтво поcле получения ответа может запроcить вcтречу для обcуждения вопроcа.

Контекст:

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения “Союзная решимость – 2022”, которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может “создать предлог для возможного вторжения” в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление “набором фантазий и страшилок”.

24 января считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что развернет “целый контингент белорусской армии”, чтобы “защитить южную границу”.

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

