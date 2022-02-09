Саакашвили на суде рассказал о тайных встречах с Лукашенко

“Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом, это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию – это итог моих поездок в Лондон”, – сообщил он.

7 февраля в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии. Он отметил, что это произойдет после того, как ему об этом скажет российский президент Владимир Путин.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

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