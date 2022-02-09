 

Саакашвили на суде рассказал о тайных встречах с Лукашенко

09.02.2022, 20:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом, это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию – это итог моих поездок в Лондон”, – сообщил он.

7 февраля в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии. Он отметил, что это произойдет после того, как ему об этом скажет российский президент Владимир Путин.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Европейцы полагают, что в течение 10 лет Китай станет могущественнее США

02.06 / Рада хочет ввести наказание за продажу лекарств детям

10.08 / В Госдепе назвали задачи спецпосланника США по «Северному потоку – 2»

13.01 / Украина похвасталась успехами в борьбе с книгами

18.07 / В США умер конгрессмен и правозащитник Джон Льюис

28.10 / Euronews – сильные ливни на Сицилии привели к жертвам и разрушениям из-за наводнений

19.07 / Создан новый препарат от сердечного приступа

16.12 / Эксперт счел правильным решение передать Баку армянский анклав в Карабахе

25.01 / В Архангельске налетчика вычислили по необычной походке

26.01 / Украина собирается отрезать свою энергосистему от России и Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика