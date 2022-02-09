 

Конгрессмены призвали Байдена пройти когнитивный тест

09.02.2022, 17:32, Новости дня
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Почти 40 конгрессменов-республиканцев после инцидента с оскорблением журналиста, попросили президента США Джо Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.

«Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности», – говорится в письме, копия которого размещена на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что письмо подписал экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 37 законодателей-республиканцев.

Медики напомнили, что повышенная нервная возбудимость, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей.

В письме говорится, что Байден на встрече с журналистами продемонстрировал именно этот тип смены настроения.

Напомним, в ходе мероприятия 24 января Джо Байден грубо высказался о журналисте Fox News, видимо, не зная, что говорит при включенном микрофоне. Президент назвал его «сукиным сыном» за вопрос об инфляции. Позже он позвонил ему.

Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – РФ или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».

Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.

В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».

Тогда же Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название музыкального произведения, которое играло на торжестве. Американский лидер не мог вспомнить песню, которая, «играет тогда, когда все сидят на стуле».

В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.

В середине марта он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.



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