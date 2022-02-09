 

Шольц заявил о готовности диалога с Россией во всех форматах

09.02.2022, 17:14, Новости дня
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Немецкая сторона готова на диалог с российской на всех уровнях и во всех форматах ради политического урегулирования, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Обсудили важные вопросы… прежде всего кризис вокруг Украины и дальнейшие отношения с Россией… Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая…  обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах… ради достижения политического решения», – цитирует Шольца РИА «Новости».

Также он добавил, что в случае возможной эскалации на Украине возможны «тяжелые последствия».

Ранее Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для РФ – политическим, экономическим и геостратегическим.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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