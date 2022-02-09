Захарова указала на последствия пересмотра Минских соглашений США

Пересмотр Минских соглашений, за которые выступают Соединенные Штаты, чреват эскалацией в Донбассе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего, что «Минские договоренности могут быть выполнены, только если будет найдена их должная очередность», передает ТАСС.

«Странно, что США пытаются найти очередность в документе, где четко прописана вся последовательность шагов всех сторон. Подобные высказывания, а особенно их синхронность говорят об одном: США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса. Все это воодушевляет киевский режим на дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения в первую очередь, а дальше уже международного права и здравого смысла», – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что прекращение поставок вооружений Киеву и вывод с украинских территорий западных военных позволит быстро стабилизировать ситуацию на Украине.

Также в этом поможет прекращение совместных учений ВСУ со странами НАТО, и вывод все ранее поставленных Киеву иностранных вооружений.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для РФ – политическим, экономическим и геостратегическим.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.