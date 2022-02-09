 

В РФ стартуют продажи нового роутера Huawei WiFi Mesh 3

09.02.2022, 15:40, Новости дня
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Как сообщают источники, новый роутеры Huawei модели WiFi Mesh 3 поддерживают скорость передачи данных до 3000 Мбит/с. Эти устройства уже прибыли в Россию и скоро будут доступны в свободной продаже.

Роутер вряд ли понадобится в бытовом использовании, поясняют эксперты. Скорость настолько велика, что к нему могут одновременно подключаться до 250 устройств. Используется одновременно две частоты – 5 ГГц и 2,4 ГГц, которые совместно обеспечивают максимальную скорость передачи данных.

Кроме того, производитель предлагает комплекты по две и три штуки, что позволяет увеличить количество клиентов. Предполагаемая цена комплектов, соответственно, составляет почти 15 и почти 20 тысяч рублей. Официально продажи должны начаться 25 февраля.



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