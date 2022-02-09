“Газы выходят?”, “Дно пробито”. В сети решили, что Каменских пукнула перед камерой

В ролике певица предстала в черной длинной футболке и с распущенными волосами. Она сделала плавные движения в такт музыке, закрыла лицо руками и прижала пальцами щеки.

Видеосопровождением Каменских выбрала испанскую музыку для детей – CoComelon.

@nkofficial

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* COCOMELON INTRO – SPANISH AUDIOS

“А звуки первые какие отверстия издают?” – спросил подписчик user1584787368684.

“Дно пробито”, – заявил Игорь Городашин.

“У тебя не получилось скрыть пук”, – написала yusuppeve.

“Газы выходят?” – уточнила user3381206935907 Ольга.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу “Голос країни” (телеканал “1+1”), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.

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