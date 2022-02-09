 

Социолог пояснил, почему парламентский рейтинг “Евросолидарности” и “Слуги народа” зависит от метода опроса

09.02.2022, 14:34, Новости дня
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“Данные face-to-face опросов отличаются от телефонных, что точнее – мы не знаем. Для телефонных опросов лучшая ситуация для партии “Европейская солидарность”, потому что среди людей, которые их поддерживают, больше людей с высшим образованием, знакомых с технологиями, они пользуются мобильными телефонами. Для “Слуги народа” лучшие данные с face-to-face интервью”, – пояснил Паниотто.

По его словам, рейтинги партий, которые КМИС обнародовал в январе, не сильно изменились.

“Последний опрос, который мы проводили телефоном, показал, что в Раду прошли бы “Европейская солидарность”, “Слуга народа”, “Батьківщина”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, партия “Разумная политика” Дмитрия Разумкова, “Сила и честь” и партия “Наши” Евгения Мураева. Также близки или имеют шанс на попадание – “Украинская стратегия Гройсмана”, Радикальная партия Ляшко и УДАР”, – отметил Паниотто.

Согласно опросу КМИС, проведенному 20–21 января методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), “Евросолидарность” поддерживают 18,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (16% – среди всех опрошенных).

Далее идут три партии, которые формально “делят” второе место (их поддержка отличается в пределах погрешности): “Слуга народа” (13,7%, 11,6% – среди всех респондентов), “Батьківщина” (13,3% и 11,3%) и “Оппозиционная платформа – За жизнь” (11,6% и 9,8%).

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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