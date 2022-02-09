 

Иранские военные представили новую ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров

09.02.2022, 11:54, Новости дня
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую ракету «Хабир Шекан» с дальностью полета в 1450 километров, передает агентство Tasnim.

«Представлена ракета «Хабир Шекан» третьего поколения ракет КСИР с дальностью полета 1450 километров», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Отмечается, что ракета обладает высокой маневренностью для преодоления противоракетной обороны противника.

Ранее Иран представил баллистическую ракету «Хорремшахр» с новой боеголовкой.



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