Иранские военные представили новую ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую ракету «Хабир Шекан» с дальностью полета в 1450 километров, передает агентство Tasnim.
«Представлена ракета «Хабир Шекан» третьего поколения ракет КСИР с дальностью полета 1450 километров», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Отмечается, что ракета обладает высокой маневренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
Ранее Иран представил баллистическую ракету «Хорремшахр» с новой боеголовкой.
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