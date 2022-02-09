 

Грабители убили продавщицу «Пятерочки» в Подмосковье

09.02.2022, 10:08, Новости дня
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В подмосковном селе Новопетровское неизвестные в масках и с битами ворвались на магазин и напали на продавщицу; женщина погибла, еще два человека пострадали, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Нападение произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы», – сказал источник ТАСС. 

По предварительным данным, нападение совершено на магазин «Пятерочка». Грабители похитили не менее 71 тыс. рублей и скрылись с места происшествия.

Позже стало известно, что четверо подозреваемых в нападении на магазин задержаны и доставлены на допрос.

Ранее один из двух грабителей погиб в результате взрыва банкомата в отделении Сбербанка в подмосковной Ивантеевке. Выживший участник ограбления успел скрыться.



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