Грабители убили продавщицу «Пятерочки» в Подмосковье

В подмосковном селе Новопетровское неизвестные в масках и с битами ворвались на магазин и напали на продавщицу; женщина погибла, еще два человека пострадали, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Нападение произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы», – сказал источник ТАСС.

По предварительным данным, нападение совершено на магазин «Пятерочка». Грабители похитили не менее 71 тыс. рублей и скрылись с места происшествия.

Позже стало известно, что четверо подозреваемых в нападении на магазин задержаны и доставлены на допрос.

Ранее один из двух грабителей погиб в результате взрыва банкомата в отделении Сбербанка в подмосковной Ивантеевке. Выживший участник ограбления успел скрыться.