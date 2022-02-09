 

СК решил проверить легальность пребывания в РФ убивших продавщицу грабителей

09.02.2022, 10:06, Новости дня
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Следователи проверят легальность пребывания в РФ четверых мигрантов, задержанных за нападение на магазин в Подмосковье, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК РФ по Московской области задержаны четверо граждан одного из соседних государств, которые подозреваются в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории России, а также дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области. Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела на контроль.

По данным следствия, в среду ночью в помещение магазина вошли четверо вооруженных бейсбольными битами мужчин. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 71 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления. 

«От полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы», – говорится в сообщении. 

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в подмосковном селе Новопетровское неизвестные в масках и с битами ворвались на магазин и напали на продавщицу; женщина погибла, еще два человека пострадали. 



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