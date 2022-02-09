 

Чалый: Зеленский заявил, что 24 года у нас не было лидера Франции. То есть президента Французской Республики Олланда на Банковой лидером Франции тех лет не считают?

09.02.2022, 9:56, Новости дня
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“Владимир Зеленский, цитата из брифинга: “24 года у нас не было лидера Франции. Это для нас большая честь…” То есть президента Французской Республики Франсуа Олланда (занимал высшую должность с мая 2012 по май 2017 года) на Банковой за лидера Франции тех лет не считают?” – написал Чалый.

Он напомнил, что Олланд находился с визитом в Киеве 5 февраля 2015 года.

“Кстати, теми же днями с визитами Украину посетили канцлер Германии Ангела Меркель и государственный секретарь США Джон Керри. Я точно не ошибаюсь, потому что участвовал в подготовке этих визитов. И при памяти. Вы там все же как-нибудь тщательнее готовьтесь, а то уже не смешно”, – отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4660522294059613&id=100003056659575

Контекст:

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину состоялся 8 февраля. На общем брифинге с французским президентом, видео которого обнародовал Офис президента в Facebook, Зеленский сказал, что в Украине “24 года не было лидера Франции”.

О том, что визит Макрона якобы первый для президентов Франции за последние 24 года говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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