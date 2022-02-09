Фигуристка Валиева вошла в топ самых упоминаемых на Западе персон Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых упоминаемых персон в англоязычных соцмедиа в связи с Олимпиадой в Пекине.

Список обновляется ежедневно. Он составляется на основе анализа более 100 млн сообщений, передает РИА «Новости».

Лидером рейтинга по итогам 8 февраля стал японский фигурист Ханю Юдзуру. Он был упомянут 17 тыс. раз – по большей части из-за его выступления в короткой программе, а также из-за того обстоятельства, что он, вероятнее всего, останется без медали.

Следом идет мексиканский фигурист Донована Каррильо с 11,5 тыс. упоминаний. Его обсуждают в связи с тем, что он стал первым мужчиной из Мексики, выступающим в фигурном катании на Олимпиаде за последние 30 лет.

Тройку замыкает американская комедийная актриса и сценарист Лесли Джонс – 8,2 тыс. упоминаний. Она оказалась в центре общественного внимания из-за запрета компании NBC вести ей текстовую трансляцию в Twitter.

Отмечается, что Камилу Валиеву на англоязычных ресурсах упоминали 2,7 тыс. раз.

Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).