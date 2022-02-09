Пока Москва и Вашингтон играют мускулами, европейцы пытаются разрядить напряжённость

Пока США рапортуют об отправке сил в Европу, а РФ увеличивает военное присутствие у границ Украины, европейские страны пытаются снизить напряжённость конфликта путём переговоров со всеми сторонами, пишет Le Temps в редакционной статье. На взгляд издания, европейские политики должны продемонстрировать дипломатическую изобретательность и урегулировать кризис, доказав Москве и Вашингтону свою способность защитить собственный суверенитет.



AP

Во всех европейских заявлениях, посвящённых украинскому кризису, говорится о снижении напряжённости, замечает в редакционной статье московский корреспондент Le Temps Ришар Уэрли. В то время как НАТО с удовольствием пишет об отправке нескольких тысяч солдат в Румынию или Польшу, а РФ продолжает своим масштабным военным присутствием поддерживать интерес к сценариям вторжения, искусно разрабатываемым разведслужбами США, цель номер один для Европейского союза — добиться передышки в этой «постоянно растущей игре стратегическими мускулами».

Именно ради снижения напряжённости Эммануэль Макрон вёл переговоры с Владимиром Путиным в Москве в понедельник около пяти часов и продолжил беседу во вторник с Владимиром Зеленским в Киеве. Снижение напряжённости также является приоритетом для канцлера Германии Олафа Шольца, который в понедельник посетил Вашингтон, а 14 и 15 февраля прибудет с визитом на Украину и в Россию, напоминает автор.

«Таким образом, сроки отныне обозначены максимально чётко: на этой неделе европейские дипломаты должны продемонстрировать свою изобретательность и способность найти решение — возможно, временное, но, по крайней мере, заслуживающее доверия для обеих сторон», — полагает журналист. Даже если «ястребы» с обеих сторон — как в Москве, так и в Вашингтоне — всё ещё мечтают заставить друг друга отступить, переговорщики из Франции, Германии и других европейских стран должны работать над воплощением в жизнь «конструктивной двойственности», которая может быть воспринята обеими сторонами как оттепель, уверен автор статьи.

Европейский союз должен продемонстрировать, что он способен в отношениях с Россией мыслить и действовать вне военной логики НАТО, когда речь идёт о его жизненно важных интересах, пишет корреспондент. Что касается Украины, то ЕС должен показать настоящую солидарность и, в первую очередь, создать перспективу для прочного мира, который впоследствии будет реализован в рамках должным образом оформленного договора, гарантом которого согласится стать ЕС.

Это сложно, однако реалистично и перспективно для европейского сообщества, сумевшего, по крайней мере на сегодняшний момент, преодолеть свои разногласия, несмотря на различия в энергетической уязвимости стран-членов. «Теперь дипломаты должны идти впереди генеральных штабов, их карт и их батальонов», — уверен журналист. Изобретательный в дипломатическом плане ЕС, способный разрешить кризис, не поступаясь своими принципами, был бы лучшим ответом всем, и в Москве, и в Вашингтоне, кто считает Европу неспособной защитить свой суверенитет. Неделя, когда Путин принимает у себя Макрона и Шольца, должна послужить этой цели, заключает автор.