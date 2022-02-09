Сирийский военный погиб в результате ударов ВВС Израиля по Дамаску

В результате воздушных ударов Израиля по Дамаску погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий и еще пятеро получили ранения, сообщил военный источник SANA.

По словам источника, в ответ на атаку средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над столицей. Отмечается, что в результате удара был нанесен материальный урон, передает ТАСС.

Факт ракетного удара по Сирии подтвердили и в Израиле, заявив, однако, что сначала ракету выпустил Дамаск. «В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы <…> нанесли удар по батареям «земля – воздух» в Сирии, включая радары и зенитные установки», – говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Накануне в Минобороны РФ предупредили о планах боевиков устроить диверсии в Сирии.