 

Сирийский военный погиб в результате ударов ВВС Израиля по Дамаску

09.02.2022, 7:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате воздушных ударов Израиля по Дамаску погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий и еще пятеро получили ранения, сообщил военный источник SANA.

По словам источника, в ответ на атаку средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над столицей. Отмечается, что в результате удара был нанесен материальный урон, передает ТАСС.

Факт ракетного удара по Сирии подтвердили и в Израиле, заявив, однако, что сначала ракету выпустил Дамаск. «В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы <…> нанесли удар по батареям «земля – воздух» в Сирии, включая радары и зенитные установки», – говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Накануне в Минобороны РФ предупредили о планах боевиков устроить диверсии в Сирии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / В Кремле сочли невозможным воссоздание СССР

05.01 / Егора Просвирнина похоронили в Москве

03.08 / Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине немного снизился

03.03 / Политика США должна строиться на фундаменте «сдерживания агрессивной России»

05.04 / МИД объяснил усиление давления США на «Северный поток – 2»

19.08 / Посольство РФ в Осло отказалось комментировать сообщения о высылке своего дипломата

20.08 / Взять и перераспределить — Си Цзиньпин предупредил богатых китайцев, что надо делиться ради общего процветания

30.11 / Луценко рассказала о своих табу в сексе

17.05 / Предотвращена попытка ХАМАС устроить морской теракт против Израиля – ЦАХАЛ

14.04 / Компания Spotify представила автоплеер с голосовым управлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика