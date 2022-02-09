Генсек НАТО: Военный конфликт с Россией будет ужасным и разрушительным

Еще не поздно сохранить мир, североатлантический альянс серьезно нацелен на поиск политического разрешения противоречий с Россией, военный конфликт будет ужасным и разрушительным, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью сербскому каналу «Вести».

«Изо дня в день мы видим, что российские войска все больше скапливаются на границе. В то же время не поздно сохранить мир, НАТО серьезно нацелена на поиск политического решения. Мы предоставили РФ конкретные предложения в письменной форме, заявив, что мы готовы обсуждать контроль вооружений, транспарентность военной деятельности, ракеты и многие другие проблемы. Мы пригласили Россию встретиться [в формате] Совета РФ – НАТО, где мы бы сели и выслушали российские озабоченности и нашли бы политическое решение конфликта, возникшего из-за наращивания российских военных сил», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

Он повторил, что целью НАТО является «сохранение мира и защита своих членов». «Я работаю со многими генералами, и, по моему опыту, они прекрасно понимают важность предотвращения войны, потому что знают, насколько ужасным и разрушительным будет военный конфликт. Это причина, почему НАТО – политический военный альянс, который всегда ищет политическое решение», – сообщил генсек.

Отвечая на вопрос о том, существует ли некий подписанный документ о нерасширении НАТО на восток, Столтенберг подчеркнул: «Никогда такой документ не был подписан». Генсек альянса добавил, что его двери открыты для всех стран Европы, которые соответствуют стандартам НАТО. На просьбу прокомментировать заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что НАТО нельзя рассматривать как оборонительный союз, имея в виду военные операции в Югославии, Ливии и Афганистане, Столтенберг выступил с утверждением, что НАТО является оборонительным альянсом, а агрессия против Югославии осуществлялась с целью «остановить жестокие этнические войны».

Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает диалог Белграда и Приштины, и уклонился от ответа на вопрос о том, поможет ли миссия альянса в Косове и Метохии предоставить сербам в автономном крае возможность проголосовать на выборах 3 апреля. По верссии генсека, НАТО находится на Балканах якобы для того, чтобы не допустить повторения конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, РФ «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт РФ – НАТО.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения РФ по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).