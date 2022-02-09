 

В Финляндии раскритиковали депутата за твит о невозможности вступления Украины в НАТО

09.02.2022, 3:52, Новости дня
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Финского депутата партии «Истинные финны» Мики Ниикко раскритиковали за слова о том, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.

Ниикко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону в Twitter «выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО», передает РИА «Новости».

«В противном случае переговоры провалились с точки зрения России, и последствия будут ужасны. Нет ли на Западе одного мудрого руководителя, знающего Россию?» –отметил он.

Сейчас твит финского депутата удален.

Твит вызвал возмущение многих финских политиков. Молодежное отделение «Истинных финнов» призвало отправить Ниикко в отставку с поста председателя комитета по иностранным делам.

Парламентская фракция Коалиционной партии заявила, что потребует от автора твита объясниться.

Председатель «Истинных финнов» Риикки Пурр отметил, что в ключевых вопросах внешней политики Финляндии нужно воздерживаться от высказываний, противоречащих официальной линии.

Ранее глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».



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