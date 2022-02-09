 

СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19

09.02.2022, 1:35, Новости дня
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Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19, сообщила New York Times.

Согласно источникам NYT, в конце 2021 года компания «тихо» закрыла завод в нидерландском городе Лейден, на котором она производила партии своей вакцины. Уточняется, что приостановка является временной на несколько месяцев, позже компания намерена возобновить производство, передает РИА «Новости».

Один из источников NYT заявил, что пауза в производстве может привести к сокращению поставок вакцины на несколько сотен миллионов доз.

Ранее эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.

Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».

Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».



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