 

Ученые из Великобритании создали биоробота, передвигающегося при помощи фотосинтеза

08.02.2022, 23:04, Новости дня
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Британские ученые создали уникального робота, полностью состоящего из биомассы. На сегодня он способен только передвигаться под водой. Однако при помощи дистанционного пульта можно менять направление движения.

На самом деле, робот – это шар водорослей Aegagropila linnaei, в которых происходит процесс фотосинтеза. Под действием солнечных лучей вырабатывается кислород, которые задерживается внешней оболочкой. В шаре меняется центр тяжести, и он котится по дну водоема.

При помощи внешнего управления открывается один из клапанов, через которую можно выпустить струю воздуха и сменить направление движения. Таким образом, движущей силой является естественный процесс фотосинтеза.



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