Ученые из Великобритании создали биоробота, передвигающегося при помощи фотосинтеза

Британские ученые создали уникального робота, полностью состоящего из биомассы. На сегодня он способен только передвигаться под водой. Однако при помощи дистанционного пульта можно менять направление движения.

На самом деле, робот – это шар водорослей Aegagropila linnaei, в которых происходит процесс фотосинтеза. Под действием солнечных лучей вырабатывается кислород, которые задерживается внешней оболочкой. В шаре меняется центр тяжести, и он котится по дну водоема.

При помощи внешнего управления открывается один из клапанов, через которую можно выпустить струю воздуха и сменить направление движения. Таким образом, движущей силой является естественный процесс фотосинтеза.