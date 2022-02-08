 

Слова президента Латвии о русском языке в школах стали предметом рассмотрения спецслужб

08.02.2022, 21:48, Новости дня
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Депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор, представляющий партию «Русский союз Латвии» (РСЛ), обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) республики с просьбой проверить высказывания президента Латвии Эгилса Левитса об отказе от изучения русского языка в школах.

«Сегодня наш депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор обратился с заявлением в СГБ Латвии с просьбой проверить последние высказывания президента Латвии Эгилса Левитса на предмет нарушения части 2 статьи 78 уголовного закона: деятельность, направленная на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни», – сообщила РСЛ на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

Как отмечает партия, нигде не уточняется, о каких именно школах говорил президент Латвии. «Но на основании правил кабинета министров об образцах государственных стандартов основного и среднего образования можно сделать вывод, что предложение Левитса затрагивает обучение в основных школах с латышским языком обучения», – указали в партии.

Пагор подчеркнул, что, согласно результатам переписи населения 2011 года, для 37% жителей Латвии основной язык в семье – русский, а более четверти браков являются межэтническими.

«У меня есть сын, которому пока только годик. Родной язык матери ребенка латышский, а мой – русский. Я хочу, чтобы мой ребенок свободно разговаривал на двух языках, и этому он должен научиться, в том числе, в школе», – подчеркнул политик.

Депутат считает, что предложение президента Латвии фактически означает желание запретить молодому поколению латышей понимать язык, на котором разговаривают более трети жителей республики, что усилит непонимание и в перспективе может привести к усугублению межнациональной розни.

Напомним, президент Латвии Эгил Левитс провел рабочую встречу с министром образования и науки Анитой Муйжниеце. И в ходе беседы он высказал мнение, что в ближайшее время следует отказаться от изучения в школах Латвии русского языка как второго иностранного. По мнению Левитса, первым иностранным языком, изучаемым в школах Латвии, должен быть английский, а вторым – один из языков основных стран Европейского союза.



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