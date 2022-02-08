Смартфон Xiaomi Mi 11 Pro снова подешевел в Китае

Китайская компания Xiaomi объявила еще об одной скидке на свой флагман Mi 11 Pro. Смартфон подешевел на домашнем рынке еще на сотню долларов, и теперь его базовая стоимость составляет 640 «зеленых».

Речь идет о версии аппарата с основным накопителем на 256 Гб, уточняют эксперты. Напомним, что после презентации в КНР данную модель продавали минимум за 760 долларов, а затем цену снизили до 740.

В смартфоне 12 Гб оперативной памяти и достаточно большой экран с диагональю 6,81 дюйма, на котором поддерживается частота смены кадров 120 Гц. Используется процессор Snapdragon 888. Имеется телеобъектив с 50-кратным зумом. Разрешение, получаемое при съемке с основным датчиком, составляет 50 Мп. Предлагается быстрое зарядное устройство на 67 Вт.