 

Оказалось, что внешний вид древней акулы мегалодона неизвестен науке

08.02.2022, 21:34, Новости дня
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Отметим, что вымершие примерно 23 млн лет назад акулы мегалодоны остаются самыми загадочными из древних существ, населявших Землю задолго до появления человека.

Это достаточно странно, ведь восстановлены «портреты» большого количества рыб и рептилий, говорят ученые. Но как выглядел мегалодон, ученые не знают.

При этом принято считать, что это был самый крупный вид акул, когда-либо живших на нашей планете. Ранее предпринимались попытки реконструировать внешний вид этих хищных рыб. Однако результаты, полученные разными группами ученых, противоречат друг другу. И, кроме того, никто не может обосновать свои выводы. Очевидно, в распоряжении исследователей пока недостаточно частей скелета этих существ.



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