Макрон: Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине.

По словам французского лидера, это важно. «Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине). Я думаю, что это имеет значение», – передает слова Макрона РИА «Новости».

Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.