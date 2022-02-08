 

Макрон: Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию на Украине

08.02.2022, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине.

По словам французского лидера, это важно. «Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине). Я думаю, что это имеет значение», – передает слова Макрона РИА «Новости».

Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / В компании Hyundai создали технологию для виртуального тестирования заводов

14.10 / В Госдуме объяснили необходимость перевода старшеклассников на дистанционку

17.03 / Глава ЕК анонсировала заявление EMA по ситуации с вакцинами AstraZeneca

24.12 / Зеленская: Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать на госдачу

05.01 / Алиев пообещал за год построить в Карабахе международный аэропорт

06.11 / Die Welt – длительная ссора Брюсселя и Варшавы только навредит ЕС

02.08 / Полиция Австралии раскрыла наркосиндикат после крушения перегруженного кокаином самолета

02.07 / Опередит Безоса. Названа дата полета в космос миллиардера Брэнсона

15.07 / Школы и колледжи Новгородской области оснастят современным оборудованием

27.12 / Новая компания Tecno представила свою первую модель смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика