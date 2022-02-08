 

Газпром обвинил Кишинев в нарушении договоренностей

08.02.2022, 17:00, Новости дня
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Молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года, заявили в Газпроме.

«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».

Там пояснили, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не было проведено из-за неявки молдавского правительства.

«Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой Газпром за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года», – добавили в российской компании.

Вместо этого молдавское правительство заявило, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. В ней не учитывались предложения Газпрома.

«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза», – заключили в компании.

Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.



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