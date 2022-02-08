 

“Впервые за 30 лет”. Политолог Гаврилечко заявил, что трансформация налоговой происходит “без фокусов и спецэффектов”

08.02.2022, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Прекращаются/ликвидируются схемы по формированию искусственного налогового кредита по НДС (т. н. скрутки по налогу на добавленную стоимость). О том, что борьба со “скрутками” реальная, а не виртуальная – говорят итоги января 2022 года, в котором получено на 6,3 млрд грн больше поступлений в госбюджет от НДС, чем в январе 2021-го или же, если считать иначе – на 5,3 млрд грн превышения к плану сальдо НДС на все тот же январь 2022-го. Да, всего за месяц нового года налогоплательщики пополнили счет в СЕА живыми деньгами (для возможности регистрации налоговых накладных) на более чем 16 млрд грн”, – написал Гаврилечко.

Он добавил, что для прекращения скруток принимаются жесткие кадровые решения.

“Наверное, самым ярким примером таких решений является увольнение руководителя киевской областной налоговой – Елены Виноградовой, “курировавшей” известную схему ликероводочного завода “Златогора”. По факту, на сегодня схема прекращена, компании, которые занимались “скрутками”, внесены в списки рискованных и подлежащих особому надзору за операциями, а чиновница-бенефециар “скруток” освобождена от занимаемой должности. Доходы госбюджета в общем за январь этого года выросли на 10 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (да, что-то можно списать на девальвацию гривны, но не все же)”, – подчеркнул эксперт.

Гаврилечко отметил, что за изменениями в работе налоговой стоит глава налогового комитета, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев, “часто критикуемый оппозицией за свои законодательные инициативы”.

“В частности, он известен своей принципиальной позицией по вопросу ФЛП и РРО, антиофшорной реформой, борьбой с нелегальными рынками подакцизной продукции, налоговой амнистии, и в целом системной работой по детенизации экономики. Бюджеты всех уровней пополнились примерно на 50 млрд грн от детенизации. Так что есть высокая вероятность того, что если Гетманцев и дальше будет заниматься вопросом улучшения работы налоговой, то эта “реформа без PR’а” будет доведена до логического финала и текущая тенденция превратится в системную работу обновленной службы. Службы, работа которой до сих пор ассоциировалась в основном с паразитирующем на государстве и бизнесе “коррупционном левиафане”, – подытожил политический эксперт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Батареи для электромобилей Tesla будет выпускать Panasonic

15.07 / Изнасиловавшего девочку отчима задержали за доведение до самоубийства

26.09 / Астрономы идентифицировали светящийся объект в галактике Андромеды

26.10 / Черноморский флот провел стрельбы из систем «Бал» и «Утес»

25.03 / Renault скоро начнет принимать заказы на Kangoo Van

29.07 / Администрация Трампа согласилась вывести силовиков из Портленда

25.11 / “10 лет прожиты зря”. Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил

20.01 / “Квартал 95” продал франшизу “Лиги смеха” российскому каналу. В студии прокомментировали продажу

18.12 / Apple займется разработкой модулей беспроводной связи

24.09 / Стало известно, кто может стать страховщиком судов для «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика