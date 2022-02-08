“Впервые за 30 лет”. Политолог Гаврилечко заявил, что трансформация налоговой происходит “без фокусов и спецэффектов”

“Прекращаются/ликвидируются схемы по формированию искусственного налогового кредита по НДС (т. н. скрутки по налогу на добавленную стоимость). О том, что борьба со “скрутками” реальная, а не виртуальная – говорят итоги января 2022 года, в котором получено на 6,3 млрд грн больше поступлений в госбюджет от НДС, чем в январе 2021-го или же, если считать иначе – на 5,3 млрд грн превышения к плану сальдо НДС на все тот же январь 2022-го. Да, всего за месяц нового года налогоплательщики пополнили счет в СЕА живыми деньгами (для возможности регистрации налоговых накладных) на более чем 16 млрд грн”, – написал Гаврилечко.

Он добавил, что для прекращения скруток принимаются жесткие кадровые решения.

“Наверное, самым ярким примером таких решений является увольнение руководителя киевской областной налоговой – Елены Виноградовой, “курировавшей” известную схему ликероводочного завода “Златогора”. По факту, на сегодня схема прекращена, компании, которые занимались “скрутками”, внесены в списки рискованных и подлежащих особому надзору за операциями, а чиновница-бенефециар “скруток” освобождена от занимаемой должности. Доходы госбюджета в общем за январь этого года выросли на 10 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (да, что-то можно списать на девальвацию гривны, но не все же)”, – подчеркнул эксперт.

Гаврилечко отметил, что за изменениями в работе налоговой стоит глава налогового комитета, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев, “часто критикуемый оппозицией за свои законодательные инициативы”.

“В частности, он известен своей принципиальной позицией по вопросу ФЛП и РРО, антиофшорной реформой, борьбой с нелегальными рынками подакцизной продукции, налоговой амнистии, и в целом системной работой по детенизации экономики. Бюджеты всех уровней пополнились примерно на 50 млрд грн от детенизации. Так что есть высокая вероятность того, что если Гетманцев и дальше будет заниматься вопросом улучшения работы налоговой, то эта “реформа без PR’а” будет доведена до логического финала и текущая тенденция превратится в системную работу обновленной службы. Службы, работа которой до сих пор ассоциировалась в основном с паразитирующем на государстве и бизнесе “коррупционном левиафане”, – подытожил политический эксперт.

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