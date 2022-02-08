 

Представлены рендеры будущего флагмана модельной линейки LADA

08.02.2022, 16:24, Новости дня
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Известная марка АвтоВАЗ объявила о планах в течение 4 лет выпустить пять новых транспортных средств.

Известно, что уже к весне текущего года состоится официальный показ обновленной модели седана Vesta. Кроме того, к следующему году состоится премьера нового хетчбэка Xray. В свою очередь, к 2025 году ожидается поступление на рынок новой флагманской модели от отечественного бренда. Пока производитель не раскрывает никаких подробностей.

Вместе с тем доступны рендерные изображения, по которым можно рассмотреть внешний вид автомобиля, а также можно узнать некоторые технические параметры. Новая модель получит Х-стиль, который отражает на форме головной оптики и форме бамперов. Под капотом могут применить 1,8-литровый агрегат с мощностью до 136 л.с. В дальнейшем автомобиль смогут продавать за пределами России.



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