Представлены рендеры будущего флагмана модельной линейки LADA

Известная марка АвтоВАЗ объявила о планах в течение 4 лет выпустить пять новых транспортных средств.

Известно, что уже к весне текущего года состоится официальный показ обновленной модели седана Vesta. Кроме того, к следующему году состоится премьера нового хетчбэка Xray. В свою очередь, к 2025 году ожидается поступление на рынок новой флагманской модели от отечественного бренда. Пока производитель не раскрывает никаких подробностей.

Вместе с тем доступны рендерные изображения, по которым можно рассмотреть внешний вид автомобиля, а также можно узнать некоторые технические параметры. Новая модель получит Х-стиль, который отражает на форме головной оптики и форме бамперов. Под капотом могут применить 1,8-литровый агрегат с мощностью до 136 л.с. В дальнейшем автомобиль смогут продавать за пределами России.