В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Макрона

Офис президента Украины опубликовал в Facebook видео встречи глав государств.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/309288474371888/

После переговоров, которые пройдут в Мариинском дворце, президенты встретятся с представителями СМИ.

Контекст:

Зеленский несколько раз встречался с Макроном, встречи проходили во Франции и Брюсселе.

Макрон прибыл в Киев 8 февраля после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве накануне. Это первый визит в Украину для лидеров Франции за последние 24 года.

Перед визитами в Москву и Киев президент Франции обсудил усилия по сдерживанию РФ с президентом США Джо Байденом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии визита отметил, что Украина ожидает сигналы, которые Макрон привез из Москвы, но не пересечет свои “красные линии”.

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