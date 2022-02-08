 

Кремль спросили об инфляционном давлении на экономику России

08.02.2022, 13:39, Новости дня
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Инфляционное давление на экономику РФ продолжается, трудно прогнозировать, когда оно ослабнет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление продолжается. В первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию», – передает ТАСС слова Пескова.

«Да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано», – добавил представитель Кремля.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в РФ в 2022 году с 4 до 5,9%.



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