 

В НАК заявили о предотвращении терактов в учебных заведениях

08.02.2022, 12:10, Новости дня
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В нескольких российских образовательных учреждениях предотвращены теракты, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам заседания НАК и Федерального оперативного штаба, проведенного директором ФСБ и председателем комитета Александром Бортниковым.

«В своем выступлении председатель НАК отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как колумбайн», – цитирует сообщение комитета ТАСС.

Напомним, в начале февраля Верховный суд Российской Федерации признал движение «Колумбайн» террористическим.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что расстрел школьников в Казани, устроенный Ильназом Галявиевым, стрельба в университете Перми, в которой обвиняется Тимур Бекмансуров, а также взрыв в православной школе в Серпухове, подготовленный Владиславом Струженковым, объединяет общая деструктивная субкультура – колумбайн.



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