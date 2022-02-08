 

Кулеба: Никого не удивляет то, какая страна заблокировала присоединение Украины к киберцентру НАТО. Но Украина не будет идти на уступки

08.02.2022, 11:38, Новости дня
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 3 февраля сообщал, что Украина не смогла стать участником Объединенного центра передовых технологий по киберобороне при НАТО, куда летом 2021 года подала заявку на вступление. По информации “Европейской правды”, присоединение к киберцентру заблокировала Венгрия.

“Что касается киберцентра НАТО, думаю, что название страны, которая заблокировала наше присоединение, никого не удивляет в этой истории. Но у нас нет другого пути, кроме как работать над разблокированием этого процесса. Но мы не будем поступаться собственными интересами, мы не будем платить никакую цену, чтобы этот процесс был разблокирован”, – сказал Кулеба.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС “Партия венгров Украины”. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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