“Какая классная”. Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week

Дурицкая дефилировала в черном мини-платье с перьями.

“Какая вы классная”, – отреагировали подписчики.

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Публикация от Анна Дурицкая (@duritskaya_anna)

А затем продемонстрировала красное платье с глубоким декольте.

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Публикация от Анна Дурицкая (@duritskaya_anna)

На странице бренда Lallier опубликовано видео дефиле с участием Дурицкой.

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Публикация от Анна Дурицкая (@duritskaya_anna)

“Любовное настроение перед Днем влюбленных. Сердца, алые розы, романтика и чувства – главные синонимы февраля. Мы вдохновились атмосферой этого праздника и представили нашу новую коллекцию, посвященную святому Валентину”, – говорится в описании.

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Публикация от * È * (@lallier_brand)

Контекст:

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность “учет и аудит”) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность “психология”). Занималась модельным бизнесом. Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции) и была с ним в момент убийства. Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года.

Дурицкая – обладательница титула “Третья вице-мисс Вселенная 2018”.

25-ая Ukrainian Fashion Week открылась 3 февраля, а завершилась 6-го.

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