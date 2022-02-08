 

Российский рынок акций открылся ростом

08.02.2022, 9:56, Новости дня
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Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным Московской биржи на 10.00 долларовый индекс РТС прибавлял 1,37% и находился на уровне 1 465,02 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи поднимался до 3 501,38 пункта (+0,88%). При этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,25%, до 3 479,17 пункта, передает РИА «Новости».

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,03%, до 92,66 долларов за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI дорожает на 0,04% и торгуется на уровне 91,36 долларов за баррель.



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