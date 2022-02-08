 

В Киеве испугались визита Макрона после встречи с Путиным

08.02.2022, 7:44, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон, который после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным должен нанести визит в Киев, привезет невыгодные для Украины инициативы, сообщил украинский политолог Юрий Романенко.

«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Макрон к нам привезет европейскую пустоту и предложения Путина», – передает РИА «Новости» слова Романенко.

В качестве подтверждения своих опасений Романенко сослался на то, что Макрон назвал конфликт в Донбассе «украинским». В чем именно противоречие такого заявления, политолог не уточнил.

Встреча Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским намечена на вторник.

Ранее Путин после переговоров Макроном в Москве прокомментировал недовольство президента Украины Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он говорил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.

В конце января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.



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