 

Путин рассказал об обещании политического убежища Порошенко

08.02.2022, 6:58, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что обещал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, РФ готова предоставить ему политическое убежище», – сообщил Путин, слова которого приводит ТАСС.

Как отметил российский лидер, Порошенко тогда «иронизировал много по этому вопросу». «Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», – продолжил Путин.

«Я считаю, что [Порошенко] наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства», – сказал российский лидер. «Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», – указал Путин.

Позднее президент РФ уточнил, что РФ готова предоставить Порошенко политическое убежище по гуманитарным соображениям. «Теперь обвиняют его, по-моему, в госизмене, – сказал Путин. – Я же не шутил, когда говорил: «Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище». По гуманитарным соображениям».

На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.



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