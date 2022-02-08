 

Жители Узбекистана стали лидерами по оформлению патентов на работу в России

08.02.2022, 5:28, Новости дня
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Граждане Узбекистана оформили больше всего среди остальных иностранцев патентов на работу в России, сообщают СМИ со ссылкой на российское МВД.

В 2021 году количество оформленных патентов увеличилось вдвое, информирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на МВД России.

Всего министерство получило 1,67 млн уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами.

По российским законам, граждане стран-участниц ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) могут не оформлять патент на работу.



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