WSJ – Запад возвёл «воздушный мост» для вооружений на Украину

США и ряд стран НАТО отправляют на Украину оружие и боеприпасы якобы для обороны от России, пишет газета The Wall Street Journal. Автор статьи отмечает: у РФ такое военное преимущество, что его вряд ли можно уравновесить подобными поставками.



AP

С 22 января, когда президент США Джо Байден одобрил пакет помощи Украине в размере $200 млн, в Киеве приземлились уже восемь грузовых самолётов США, пишет газета The Wall Street Journal. Свои поставки оружия Украине сделали и другие союзники по НАТО, включая Великобританию и страны Прибалтики. Издание отмечает, что тем самым с Украиной установился «воздушный мост» вооружений.

До нынешнего всплеска напряжённости оружие Украине поставляли только Турция и Штаты. Турция передавала Киеву свои беспилотники, и во время недавнего визита Реджепа Тайипа Эрдогана они с Зеленским договорились о том, чтобы создавать такие беспилотники на территории Украины. Строительство соответствующей фабрики уже идёт.

Но всё же у Москвы настолько большое превосходство и в воздухе, и на море, и в артиллерии, что вряд ли поставками западных стран можно его уравновесить, отмечает автор статьи. Но при этом западные чиновники говорят, что их военная помощь должна дать сигнал о решительности Запада и сделать решение РФ пойти в нападение на Украину более затратным.

США поставляют Украине самые разные вооружения, включая гранаты, крупнокалиберные патроны, противотанковые боеприпасы, взрывозащитные комплексы, помповое оружие. Но бывший министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что Украине нужны постоянные отношения с США и НАТО в этом ключе, а не эпизодические поставки. Сейчас, например, на Украину не приходят сложные системы, поскольку для тренировки работы с ними нужно время.

С 22 января США отправили на Украину около 650 тонн оружия и снаряжения. А с 2014 года они оказали помощи на $2,7 млрд. Месяц назад администрация США отметила, что собирается передать Украине пять российских вертолётов Ми-17, которые прежде использовала армия Афганистана.

Украине сейчас сильно не хватает вооружений, отмечает автор статьи. Несколько складов с оружием были уничтожены, и Киев обвиняет в этом Россию. А единственный завод находится в Луганске.

С противотанковыми ракетами Украине помогла Великобритания, которая направила 2 тыс. комплексов NLAW, с которыми Украина уже проводит учения. Британские власти настаивают, что у этих комплексов исключительно оборонительный характер, так что РФ они никак не угрожают. Украина и Великобритания сейчас обсуждают покупку Киевом нескольких военных кораблей.

Польша, в свою очередь, пообещала отправить Украине беспилотники и переносные противовоздушные системы Piorun, способные сбивать вертолёты. В Польше отмечают, что делятся с Киевом своим передовым оружием.

Вопрос о поставках Украине смертоносного оружия стоит ещё с 2014 года. Последний виток напряжённости побудил ряд стран изменить свою тактику и решиться на поставки оружия Украине, хотя те, у кого с Россией тесные связи в торговле и энергетике, делают это умеренно и неохотно. Например, Германия ограничилась медицинской помощью и касками. Канада отправила оборудование для наблюдения, отмечает The Wall Street Journal.