 

Das Erste – Киев шлёт в Берлин списки необходимого оружия, а в ответ получает только отказы

08.02.2022, 4:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина продолжает запрашивать у Германии военную поддержку, но Берлин отвечает отказом, пишет Das Erste. В Киеве это вызывает злость и непонимание. Там считают, что одними разговорами остановить Россию не получится. Но немецкое правительство занимает принципиальную позицию по поставкам оружия в зоны конфликтов. Об этом во время своего визита в Киев напомнит украинцам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Украинский кризис станет центральной темой во время визита (канцлера Германии Олафа Шольца. — ИноТВ) в Вашингтон. И в то время как прилагаются все усилия для дипломатического урегулирования конфликта, на Украине идёт подготовка к войне. Гражданские на полувоенных тренировках с муляжами калашниковых в руках изучают основы тактики и ближнего боя. При этом украинцы хотят, чтобы Германия поставила им настоящее оружие, а не деревянные макеты. Но федеральное правительство, как мы только что слышали, продолжает им в этом отказывать, что вызывает злость и непонимание в Киеве. Об этом репортаж нашего корреспондента Ины Рук.

Сегодня по Киеву прошёл необычный небольшой марш. Около 150 иностранцев, которые живут, учатся, осуществляют проекты или занимаются бизнесом в городе. Видны флаги из большого количества стран, в том числе пара немецких. Девиз: «Солидарность с Украиной».

БЬЁРН ШТЕНДЕЛЬ, предприниматель: Эти люди хотят свободы, демократии. Это стоит поддержать, в том числе нашему федеральному правительству.

Киев в первую очередь хочет только одной поддержки: оружия. В этих ящиках прибывают военные грузы из США. Другие страны — члены НАТО также присылают боевые средства. Германия — нет. Об этом здесь завтра вновь заявит министр иностранных дел Анналена Бербок: «В зоны конфликтов мы оружие не поставляем». Ещё один аргумент против поставок оружия из Германии Киеву совсем не нравится.

АННА ШЕЛЕСТ, политолог: По поводу того, что у Германии историческая ответственность перед Россией. Людей здесь, если честно, это очень сильно обидело. Ведь вообще-то большая часть военных действий, большая часть жертв была на территории Украины и Белоруссии.

То, что Берлину трудно принять решение о поставке оружия в зону конфликта, можно понять, заявил бывший министр обороны Украины. Но в ситуации с Украиной это неверный подход. По его словам, осторожность только усиливает кризис.

АНДРЕЙ ЗАГОРОДНЮК, бывший министр обороны Украины: Тут вопрос не в оружии, тут вопрос государственной политики. Государственная политика Германии считает, что можно останавливать Россию мягко. А это не работает. К сожалению, это не будет работать.

Война на востоке Украины идёт уже 8 лет. В ней погибло больше 13 тысяч человек. В Киеве стена с фотографиями напоминает о погибших. На ней продолжают появляться новые фотографии. Сегодня военный телеканал Белоруссии показал эти кадры. Российские истребители приземляются в Белоруссии, прямо на границе с Украиной. На следующей неделе Москва и Минск проведут здесь масштабные учения. В преддверии визита Бербок Киев отправил в Берлин длинный список с оружием, которое он хотел бы получить от Германии.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / NBC – сенатор Круз заблокировал назначения Байдена, добиваясь санкций против «Северного потока — 2»

22.07 / В РФ появилась кросс-версия Volkswagen Caddy PanAmericana

16.09 / Китай строит плавучий космодром

10.03 / В Украине хотят создать онлайн-музей российской пропананды – Ткаченко

01.03 / Электрокар Hyundai Ioniq 5 получит инновационные аккумуляторы от SK

22.11 / В результате ДТП в Винницкой области погибли три человека

10.09 / Чубаров: Нужно уже брать за яйца близкое окружение Путина

05.04 / Правительство понизило прогнозы по добыче угля в России

10.12 / В Липецкой области экологи взяли под контроль расчистку реки Дон

12.10 / Общество: Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика