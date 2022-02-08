Украина попросила США разместить под Харьковом несколько противоракетных комплексов

Власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD, сообщил дипломатический источник.

«Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории РФ на расстояние до 1 тыс. км», – отметил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи, об этом рассказал глава минобороны страны Алексей Резников. По его словам, оружие от партнеров уже на стрельбище, а страна ждет новых поставок.

Ранее администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

В Латвии, Литве и Эстонии заявили, что предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, раннее название Theater High Altitude Area Defense) предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.

Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.

Антиракета THAAD состоит из боевой части и двигателя. Первые испытания прошли 21 апреля 1995 года на полигоне Уайт-Сэндз и продолжались до 1999 года. В ходе десятого испытательного пуска 10 июня 1999 года впервые была успешно перехвачена мишень, имитирующая ракету СКАД.